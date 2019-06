Man masturbeert voor ogen van meisjes: 15 maanden voorwaardelijke celstraf JVN

11 juni 2019

12u46 2 Turnhout Turnhoutenaar Jens R. is opnieuw schuldig bevonden aan openbare zedenschennis. De man krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Hij moet zich psychotherapeutisch laten behandelen.

Twee maanden nadat Jens R. een veroordeling had opgelopen voor openbare zedenschennis ging hij opnieuw over de schreef. Zijn slachtoffers waren twee jonge meisjes die net van een bus waren gestapt. Jens R. reed hen in zijn wagen voorbij en bevredigde zichzelf terwijl voor de ogen van de meisjes. Eén van de meisjes was al een het slachtoffer geweest van openbare zedenschennis door Jens R., maar toen werd het dossier geseponeerd. Dit krijgt hij 15 maanden cel, maar die moet hij niet effectief uitzitten als hij zich psychotherapeutisch laat behandelen.