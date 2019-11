Man maakt stiekem naaktfilmpjes van stiefdochter (14) in badkamer Jef Van Nooten

12 november 2019

12u23 5 Turnhout Een 14-jarig meisje uit Turnhout ontdekte vorig jaar naaktfilmpjes van zichzelf op de computer in huis. De filmpjes waren gemaakt door de vriend van haar moeder. Die filmde zijn stiefdochter stiekem in de badkamer. Ook op zijn werk legde hij vrouwelijke collega’s op beeld vast terwijl ze zich aan het omkleden waren. De man riskeert 10 maanden celstraf voor voyeurisme.

Het moet een vreselijke ontdekking zijn geweest voor het meisje uit Turnhout. Eén jaar geleden vond ze thuis op de computer naaktbeelden van zichzelf. Filmpjes waarop ze naakt in de badkamer staat. Geen beelden die ze van zichzelf had gemaakt, maar filmpjes waarvan ze nooit heeft geweten dat ze gemaakt werden. De beelden werden gemaakt en opgeslagen door haar stiefvader.

Seksuele ontwikkeling

“De moeder van Amber (fictieve naam, red.) heeft een relatie gehad met de beklaagde. Ze liet hem in hun gezinsleven toe en hij heeft daar op een onwaarschijnlijke manier misbruik van gemaakt”, zegt meester Peter Janssens, advocaat van het slachtoffer. “Amber was 14 jaar. Ze stond aan het begin van haar seksuele ontwikkeling. Om dan zoiets te moeten ontdekken… Dat ze gefilmd werd in haar eigen huis – een plaats waar je veilig zou moeten zijn – maakt het allemaal nog erger.” Beklaagde R.B. verklaarde achteraf dat hij de filmpjes maakte omdat de relatie met zijn vriendin ‘niet goed zat’. “Maar als je relatie slecht is, moet je je valiezen pakken en vertrekken. Dan moet je geen meisjes van 14 jaar gebruiken om je eigen driften bot te vieren”, aldus nog Peter Janssens. Beklaagde R.B. filmde zijn stiefdochter niet alleen in de badkamer. Hij deinsde er ook niet voor terug om stiekem onder haar kleedje te filmen terwijl ze aan tafel zat.

Kleedkamers

De man maakte niet alleen naaktfilmpjes van zijn stiefdochter. Ook zijn vrouwelijke collega’s op het werk waren niet veilig voor de man. “Ook in de kleedkamers op zijn werk maakte hij filmpjes van vrouwen zonder dat ze het wisten”, zegt openbaar aanklager Patti Broeckx. “Ook die beelden heeft hij bewaard om later nog te kunnen herbekijken. Hij is ontslagen naar aanleiding van deze feiten.”

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan het voyeurisme. Temeer omdat het niet bij één keer is gebleven. “Het gaat over een langere periode. In totaal heeft hij minstens 20 keer mensen in hun naaktheid gefilmd of proberen te filmen”, zet Patti Broeckx.

Contactverbod

De aanklager vordert een gevangenisstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro. Ze stelt voor om de gevangenisstraf te koppelen aan een contactverbod met de slachtoffers en een behandeling voor zijn problematiek. “Ik ben intussen al sinds december in psychologische behandeling om recidive te voorkomen”, vertelde R.B. aan de rechter. “Ik heb enorm veel spijt van wat er gebeurd is.”

De advocaat van Amber gelooft niet dat de man echt spijt heeft. “Hij vond het nog nodig om onverwacht op te dagen in de winkel waar de mama van Amber werkt. Dat kwam heel provocerend over. Waar zit het schuldinzicht dan”, vraagt Peter Janssens zich af.

Vonnis op 10 december.