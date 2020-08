Man gaat door het lint nadat politie hem wijst op mondmaskerplicht: één agent in ziekenhuis Toon Verheijen

05 augustus 2020

15u41 28 Turnhout Twee inspecteurs van de politiezone Regio Turnhout zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een incident op de Merodelei. De agenten hadden een man aangesproken en hem gewezen op het feit dat hij een mondmasker moest dragen.

Toen ze de man wilden identificeren en bleek dat hij illegaal in ons land was, ging hij volledig door het lint en viel hij de agenten aan. Nadien sloeg de man te voet op de vlucht en probeerde hij zich schuil te houden op daken en in achtertuinen van woningen in de Prinsenstraat en de Tramstraat. Daar kon de verdachte na een korte zoekactie even later worden opgepakt.

De twee inspecteurs werden voor verzorging naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht en zullen een tijdlang werkonbekwaam zijn. Een van de agenten moest in het ziekenhuis blijven. De Politie Regio Turnhout zet sinds vorige week extra ploegen in die controles uitvoeren op de naleving van de coronamaatregelen. De patrouilleploeg die dinsdagavond het slachtoffer werden van dit geweld, was op pad in het kader van die coronacontroles.

De man werd intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die de man heeft aangehouden.