Man betrapt met hasj in gevangeniscel: parket vraagt extra celstraf van zes maanden

02 oktober 2020

Edvin K. , een 35-jarige man van Albanese origine riskeert, riskeert een extra gevangenisstraf van zes maanden omdat hij in januari van dit jaar betrapt werd op het gebruik van drugs binnen de gevangenismuren. Het was tijdens een routinecontrole dat de hasj werd aangetroffen in de buurt van het toilet in de cel. Hij kreeg daarvoor een tuchtstraf. De verdediging hoopt op een milde straf. “Het is de eerste keer dat hij drugs gebruikte. Hij had het wat moeilijk door het gebrek aan bezoek en ging daarom in op het aanbod van een medegevangene", klinkt het bij de advocaat van de man. “Hij zit een celstraf uit van vier jaar die hij grotendeels heeft uitgezeten. Een extra celstraf zou voor hem heel zwaar wegen.” Uitspraak op 16 oktober.