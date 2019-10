Man (44) aan de haal met kassa... tot dat ding enkele meters verderop te zwaar blijkt Toon Verheijen

11 oktober 2019



Een patrouilleploeg van de politiezone Turnhout heeft vrijdag in de late namiddag een 44-jarige Nederlander uit Ravels opgepakt na een ietwat bizarre winkeldiefstal of overval in de kleine Carrefour aan de Merodelei. De man kwam aan de kassa en zonder dat hij bedreigingen uitte met een wapen of wat dan ook, graaide hij de kassa van de toonbank en ging ermee aan de haal. Hij vluchtte naar buiten en moest zijn buit – vermoedelijk door de zwaarte van de kassa – ook al snel laten vallen. De opgeroepen politie kon hem al snel arresteren. Hij zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.