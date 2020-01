Man (38) randt minderjarige nichtjes aan: “Als het niet bij tante mag, doe ik het maar bij jullie” Jef Van Nooten

28 januari 2020

14u39 1 Turnhout Een 38-jarige man uit het Nederlandse Alkmaar riskeert een gevangenisstraf van 2 jaar voor seksueel misbruik van zijn twee nichtjes uit Turnhout. Hij betastte hun borsten en vagina. “Ik mag dat bij je tante niet doen, dus doe ik het maar bij jullie”, redeneerde de man.

De Nederlander P.B. tekende verzet aan tegen een gevangenisstraf die hij eerder bij verstek kreeg. Openbaar aanklager Bo Piedfort vroeg aan de rechtbank om de opgelegde gevangenisstraf te bevestigen. De man stond terecht voor aanranding van de eerbaarheid. De slachtoffers waren twee zusjes die zonder dat ze het van elkaar wisten misbruikt werden door hun oom. “Mijn cliënte ging bij haar oom in Nederland logeren omdat ze haar nichtje wilde bezoeken. Toen iedereen ging slapen, wilde haar oom nog een spelletje spelen. Hij heeft daarbij haar boezem vast gegrepen. ‘Ik mag dat bij je tante niet doen. Mag ik dat dan bij jou doen?’, vroeg hij aan zijn nichtje. Het meisje was op dat moment amper 12 jaar”, vertelt de advocaat van het slachtoffer.

Emotionele chantage

Vijf jaar lang heeft het slachtoffer gezwegen. Pas toen ze bijna meerderjarig was, kwam ze met de aanranding naar buiten. Toen bleek dat ook haar zus jarenlang het slachtoffer is geweest, van haar 8 tot 13 jaar. “Hij kroop meermaals bij haar in bed om haar borsten en vagina te betasten, en gebruikte exact hetzelfde zinnetje over hun tante”, aldus nog de advocaat. “Het ging om twee jonge meisjes die vertrouwen hadden in hun oom. De familie had een hechte band, maar die is helemaal opgeblazen door deze feiten. Hij dreigde met zelfmoord als ze iets zou vertellen. Die emotionele chantage legde enorm veel druk op zo’n jong meisje.”

De man ontkent niet staalhard, maar legt ook geen bekentenissen af. Hij kan het zich naar eigen zeggen niet herinneren omwille van zijn drugsgebruik. Hij vraagt de vrijspraak.

Vonnis op 25 februari.