Man (29) ontkent verkrachting in manege: “Ze zei vier keer ‘nee'. Maar ik dacht dat het om te spelen was” Jef Van Nooten

21 januari 2020

14u40 0 Turnhout Een 29-jarige man uit Turnhout riskeert 12 maanden cel omdat hij een jonge vrouw verkracht zou hebben in een manege. Zelf dacht de man naar eigen zeggen dat zijn slachtoffer instemde met de seks: “Ze heeft wel vier keer ‘nee’ tegen mij gezegd. Maar ik dacht dat het om te spelen was”, verklaarde hij.

Voor de rechtbank in Turnhout was de 29-jarige T. uit Turnhout dinsdag duidelijk: “Ik heb haar niet verkracht. Het was volledig met wederzijdse toestemming.” Maar die verklaring is tegenstrijdig met uitspraken die hij kort na de feiten en tijdens het onderzoek heeft gedaan. Toen gaf hij wel toe – al dan niet indirect – dat de seksuele handelingen zonder haar toestemming gebeurden. Zo stuurde de man kort na de feiten een sms naar zijn slachtoffer. “Ben je goed thuis geraakt? Nogmaals sorry, ik had naar je moeten luisteren en dat respecteren”, luidde het sms-bericht.

Ongelukkig

Toen de rechter T. dinsdagochtend met dat bericht confronteerde, probeerde hij er nog een uitleg aan te geven. “Ik heb me in die sms ongelukkig uitgedrukt. Dat ging er over dat zij gezegd had dat ik het ten aanzien van mijn vriendin niet kon maken om seks met haar te hebben.”

Maar zijn ontkennende houding tijdens het proces staat ook haaks op een verklaring die T. aflegde tijdens een verhoor bij de politie. Daar gaf hij toe dat het slachtoffer tegenstribbelde. “Ze heeft inderdaad drie of vier keer ‘nee’ tegen mij gezegd. Maar ik dacht dat het om te spelen was”, verklaarde hij aan de politie.

Vluchten

De verkrachting deed zich volgens het onderzoek op 2 juli 2017 voor op de bovenverdieping van een manege. Zowel T. als zijn slachtoffer waren al hun vrije tijd in de manage te vinden. Op 2 juli lokte T. het slachtoffer met een smoes naar een appartement op de bovenverdieping. “Hij heeft haar in de slaapkamer geduwd en trok haar kleren uit. Hij stond in de deuropening om te voorkomen dat ze kon vluchten”, pleitte de advocaat van het slachtoffer dinsdag. “Mijn cliënte heeft meermaals gezegd dat ze niet wilde. Toch ging hij over tot penetratie. Mijn cliënte is beginnen wenen en wilde daar zo snel mogelijk weg. Ze voelde zich vies en wilde thuis gaan douchen.”

Een uur na de feiten stuurde het slachtoffer een sms naar een vriend waarin ze vertelde dat ze verkracht was.

Knipperlichten

De beklaagde en het slachtoffer kenden elkaar op dat moment al enkele jaren. In 2013 hebben ze zelfs een relatie gehad. Die werd beëindigd nadat het slachtoffer voor haar studies naar het buitenland trok. Toen ze terugkwam, had T. een nieuwe vriendin èn een kind. Toch hadden ze ook nadien nog af en toe seks met elkaar.

“Maar een jaar voor deze feiten had zij hem duidelijk gemaakt dat het gedaan was. Toch bleef hij zich nadien opdringen aan haar”, zegt de openbare aanklager. “Het kan zijn dat ze ooit ‘friends with benefits’ zijn geweest. Maar in 2017 zijn er genoeg oranje knipperlichten afgegaan waardoor hij had moeten weten dat ze het niet meer wilde. Hij verklaarde dat haar verleidelijke ogen een vreemd effect hebben op zijn hormonen. Maar dat geeft hem geen blanco cheque om te doen wat hij hoopte dat er zou gebeuren.”

De advocate van T. benadrukte nog eens dat er al vaker seksuele handelingen waren geweest tussen beiden. “Op 2 juli is er niet meer of minder gebeurd dan anders.”

Vonnis op 18 februari.