Lydia (73) brutaal overvallen in Begijnhof: “Dader heeft geen geweten” Jef Van Nooten

29 april 2020

09u21 8 Turnhout De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid na een brutale straatroof in het centrum van Turnhout. Een ouder echtpaar werd op 20 januari overvallen nadat ze van de Grote Markt naar het Begijnhof waren gewandeld. “Waarom overval je mensen die bijna niet meer kunnen gaan? Dan heb je geen geweten”, getuigt slachtoffer Lydia (73).

De feiten dateren van maandag 20 januari, maar werden nu pas bekend gemaakt. Na drie maanden zonder doorbraak, verspreidde de federale politie een opsporingsbericht in de hoop de dader(s) te identificeren.

Zegeplein

De slachtoffers zijn Lydia (73) en haar 90-jarige echtgenoot. Het koppel woont in het Begijnhof in Turnhout. Op maandag 20 januari waren ze iets gaan eten in een restaurant op de Grote Markt in Turnhout. Voordien passeerden ze ook nog even langs een bankautomaat. Na hun restaurantbezoek wandelden ze rond 19.15 uur van de Grote Markt in Turnhout richting het Begijnhof, zo’n 500 meter verderop. Op bewakingsbeelden is te zien dat een man hen van op de hoek van de Grote Markt met het Zegeplein reeds leek te volgen. Het kan zijn dat deze man iets met de feiten te maken heeft, maar het kan ook toeval zijn.

Toen het echtpaar rond 19.30 uur het Begijnhof binnenwandelde, werd de handtas van vrouw langs achter brutaal uit de handen getrokken. “Ik was echt heel blij dat we de poort van het Begijnhof bereikt hadden. We zijn dan tot huisnummer 9 geraakt. Daar voelde het alsof mijn handtas vast zat in de haag. Dat gevoel had ik. Ik trok er aan. Direct daarna kreeg ik een harde trek langs achter. Door iemand waarvan ik niet gezien had dat hij ons gevolgd had”, getuigde Lydia in het vtm-programma Faroek. “Ik draaide me om. De persoon ging lopen. Hij liep zo snel, het was precies een haas. Zelfs als ik kon lopen, had ik hem nooit in kunnen halen.”

Patersstraat

De dader gooide de handtas van het slachtoffer net buiten het Begijnhof weg, terwijl hij haar portefeuille meenam. “De dader liep wellicht van het Begijnhof naar de Patersstraat en zo naar de Lindekensstraat”, aldus nog de politie. “Daar komt rond 19.50 uur een man in beeld die aan zijn beschrijving voldoet terwijl hij een portefeuille doorzoekt. Hij bleef daar anderhalve minuut staan”, zegt Christophe Van Poppel van de lokale politie Turnhout.

Bankkaarten

Twee uur lang is er dan geen enkel spoor van mogelijke verdachten. Totdat iemand rond 22 uur met de bankkaarten van het slachtoffer geld probeerde af te halen aan een bankautomaat in de Patersstraat. Dat lukte niet en de kaart werd geblokkeerd. “Het feit dat de bankkaarten pas 2 uur later werden gebruikt, kan betekenen dat de verdachte in de buurt woont of verbleef en zo lang heeft gewacht voor hij de kaarten gebruikte. Of het kan betekenen dat iemand de portefeuille heeft gevonden en de bankkaarten heeft gebruikt. Ook van deze persoon wil de politie weten wie hij is”, aldus nog Christophe Van Poppel.

Het is voor de politie niet duidelijk hoeveel verdachten er betrokken zijn. Mogelijk gaat het op het Zegeplein en in de Patersstraat om twee verschillende mannen. Daarom worden twee beschrijvingen gegeven, al kan het ook twee keer dezelfde man zijn. “De man die het koppelt volgde vanop het Zegeplein droeg donkere kledij en de kap van zijn jas of trui was over zijn hoofd getrokken. Hij had donkere schoenen met witte zolen aan en droeg een rugzak”, luidt de beschrijving. “De man aan de bankautomaat (in de Patersstraat, red.) is ongeveer 1,65 meter en heeft donker haar. Hij droeg een donkere trui met kap en witte koordjes, een donkere broek, zwarte schoenen met witte zolen en had geen rugzak bij.”

Geen geweten

De buit bedroeg uiteindelijk 200 euro, het geld dat de slachtoffers hadden afgehaald voordat ze naar het restaurant trokken. “Ik vind het belangrijk dat de man opgepakt wordt”, vertelt slachtoffer Lydia. “Dan kan ik terug geruster over straat open. Waarom overval je mensen die bijna niet kunnen gaan? Dan heb je toch geen geweten meer.”

Schrik

Lydia slaapt nog altijd onrustig door de feiten. Maar niet alleen het slachtoffer zelf is aangedaan. “In het Begijnhof wonen meer ouderere mensen. Zij hebben allemaal schrik door de feiten die hebben plaatsgevonden”, Christophe Van Poppel.

Informatie

Wie informatie heeft over de overval of de persoonsbeschrijving herkent, kan contact opnemen met de politie op het gratis telefoonnummer 0800/30.300.