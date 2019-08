Losgerukte hond doet fietser (71) vallen Wouter Demuynck

08 augustus 2019

Op het Bels Lijntje in Turnhout is donderdagochtend een fietser ten val gekomen nadat hij een hond, die zich had losgerukt van een wandelaar, had aangereden. De fietser, L.B. (71) uit Turnhout, werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Turnhout.