Lisa del Bo geeft concert in kerk van Zevendonk: opbrengst naar begeleiding van vluchtelingen Jef Van Nooten

21 oktober 2019

14u29 1 Turnhout De ‘Marrakech-groep’ uit Turnhout organiseert zaterdag een concert van Lisa del Bo in Zevendonk. De opbrengst gaat integraal naar de werking van de Marrakech-groep, die het geld zal gebruiken voor de begeleiding van vluchtelingen.

De Marrakech-groep is een groep vrijwilligers uit Turnhout die zich inzet voor vluchtelingen. De vrijwilligers begeleiden vluchtelingen in Vlaanderen bij hun integratie, huisvesting, studiekeuze, vinden van een arbeidsplaats, leren van onze taal, enzovoort. Op zaterdag 26 oktober om 19 uur organiseert de groep een optreden van Lisa del Bo.

Het concert vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk aan de Kapelweg in het Turnhoutse gehucht Zevendonk. “De band van Lisa del Bo met Turnhout is onverbreekbaar. Destijds met ‘Liefde is een kaartspel’ was de speelkaartenstad Turnhout haar uitvalsbasis voor de campagne rond haar deelname aan het Eurovisiesongfestival. Die band bleef, met meerdere optredens tijdens de Turnhoutse VRIJ-dagen, waarbij de Grote Markt storm liep voor Lisa”, zegt Marcel Hendrickx namens de Marrakech-groep.

Religieuze liedjes

Momenteel toert Lisa del Bo door Vlaanderen met optredens in grote en kleine kerken met haar concert ‘Lisa gelooft’. “Ze vertolkt tijdens die avonden haar gelijknamig album, een selectie van de mooiste religieuze liedjes, aangevuld met originele nummers die de boodschap van vertrouwen, verdraagzaamheid, hoop en liefde uitdragen”, aldus nog Marcel Hendrickx.

De integrale opbrengst van deze ‘Lisa gelooft’-avond in Turnhout gaat naar de werking van de Marrakech-groep. Na het concert is er een receptie waarbij een aantal vluchtelingen zorgen voor de nodige hapjes.

Een ticket kost 15 euro en is te verkrijgen via UIT in Turnhout, Toerismehuis ’t Steentje of via de leden van de Marrakech-groep.