Lessenreeks Kajak meteen volgeboekt bij TKC Jef Van Nooten

09 juni 2020

15u48 0 Turnhout De Technico Kajak Club uit de Stoktsestraat in Turnhout gaat drukke weken tegemoet. De lessenreeksen ‘Start to kayak’ die de club aanbiedt, zijn volledig volgeboekt.

Technico Kajak Club organiseert ieder jaar een kajak-initiatie van 10 lessen. Door de coronacrisis kon die pas vorige week opstarten. “De online registratie liep al snel vol zodat er een inschrijvingsstop kwam, en een opsplitsing van de groep om iedereen veilig te begeleiden”, vertelt Jef Van den Broeck van TKC. “Omkleden en douchen kan deze maand nog niet, maar toch namen ook de andere disciplines (kajakpolo, lijnvaren en toervaren) een vliegende start met meer dan 500 vaarbeurten, goed voor een dikke 4.000 kilometers. Een sportieve maar verantwoorde drukte, want op het water hou je vanzelf 1,5 meter afstand. In Turnhout hebben ze alvast begrepen dat kajakken een gezonde hobby is voor wie sportief uit zijn kot wil komen.”