Leo (61) heeft coronavirus... getatoeëerd op zijn lichaam: "Ik had nog één plekje in m'n oksel"

09 oktober 2020

07u58 15 Turnhout Leo Hens (61) uit Turnhout zit de rest van zijn leven opgescheept met het coronavirus. Niet omdat hij besmet is, wel omdat hij het virus op zijn lijf liet tatoeëren. In zijn oksel, zowat het laatste plekje van zijn lichaam dat nog vrij was. “Vier jaar geleden had ik nog geen enkele tattoo. Nu houden ze me overeind na een zware tegenslag”, getuigt Leo.

Van nek tot teen staat hij vol tatoeages. Alleen zijn gezicht en achterwerk zijn nog vrij. Tot voor kort ook zijn oksels, maar daar kwam recent verandering in. Leo Hens, een gepensioneerde fabrieksarbeider uit Turnhout, liet onder zijn linkerarm het coronavirus tatoeëren. “Kort voordien had ik in mijn andere oksel een vleermuis laten zetten. Het leek me logisch om dan in mijn andere oksel het coronavirus te laten tatoeëren. Zelf heb ik het virus nog niet opgelopen. Maar het coronavirus is ontstaan bij vleermuizen en 2020 zal er voor altijd mee geassocieerd blijven.”

Nooit geteld

Leo Hens trok er voor naar Awa Art Tattoo in Antwerpen. Daar is hij sinds enkele jaren vaste klant. Hij laat er de ene tattoo na de andere zetten. “Hoeveel ik er in totaal heb? Geen idee, ik heb ze nooit geteld. Sommige tattoos lopen ook in elkaar over.”

Oorsuizingen

Vier jaar geleden had Leo nog geen enkele tattoo. Hij had nooit de behoefte gevoeld om er één te laten zetten. Pas op zijn 57ste kwam daar verandering in. Om niet ten onder te gaan aan de oorsuizingen waar hij plots mee kampte. “Van de ene dag op de andere gekregen. Mogelijk door de geluiden in de fabriek. Ze kunnen van een man een vrouw maken, ze kunnen raketten naar de maan schieten. Maar tinnitus krijgen ze niet opgelost. Gek word ik er van”, vertelt Leo. “Veel mensen plegen er zelfmoord door. Ik laat tatoeages zetten om mezelf sterk te houden en me er door te sleuren. De eerste tattoos die ik liet zetten, verwijzen ook naar mijn strijd tegen de oorsuizingen. Zo liet ik de boodschap ‘Aanvaarden, verwerken, volhouden’ tatoeëren.” Een andere boodschap op zijn lichaam: Onderschat jezelf nooit. Je weet nooit hoe sterk je echt bent totdat sterk zijn de enige optie is.

Decibel

Ook het coronavirus dat Leo in zijn oksel liet zetten, verwijst onrechtstreeks naar zijn tinnitus waarmee hij kampt. Door de coronamaatregelen kan Leo geen plaatsen meer opzoeken met luide muziek. “Als ik naar een technofeestje ga, overstemt dat mijn pieptoon. Maar nu zijn er geen feestjes. Niks om mijn zinnen te verzetten”, klink het. De radio in huis wat luider zetten, brengt geen soelaas. “Zelfs op feesten waar de muziek op 80 decibel staat, komt de pieptoon er nog bovenuit. Ik moet al naar discotheken gaan met 100 decibel om rust te hebben in mijn hoofd.”

Hondjes

Behalve verwijzingen naar de oorsuizingen heeft Leo ook heel wat tatoeages die verwijzen naar zijn woonplaats Turnhout. Op zijn rug staat een groot hert, het symbool van de stad. “Ook mijn hondjes zijn vereeuwigd in inkt. Onlangs liet ik in mijn handpalm nog de pootafdruk tatoeëren van een hondje dat in mei gestorven is. Alleen mijn gezicht en billen zijn nu nog vrij. Op die billen overweeg ik om twee vrouwenhanden te laten zetten”, knipoogt Leo. Zijn gezicht laat hij voorlopig vrij. “Ik kan rondlopen in een kostuum en een sjaaltje zonder dat iemand iets van mijn tattoos ziet.”