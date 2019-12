Leidinggevend cipier in Turnhout: “Jarenlang heb ik benadrukt dat die vleugel niet veilig is” Jef Van Nooten

20 december 2019

16u38 28 Turnhout Vakbondsafgevaardigde Dirk Vansprengel (ACOD) is niet verbaasd dat donderdagvond vijf gevangenen konden ontsnappen in de gevangenis in Turnhout. Hij stond de voorbije 7 jaar op de afdeling waar de ontsnapte gevangenen het hazenpad kozen. “Ik heb al die jaren aan de bel getrokken dat er extra geïnvesteerd moest worden”, zegt Vansprengel.

De vleugel waar de ontsnapping zich donderdagavond voordeed stond zeven jaar onder leiding van Dirk Vansprengel. Pas één maand is hij er weg. Als leidinggevend cipier en vakbondsafgevaardigde voor ACOD heeft Vansprengel naar eigen zeggen 7 jaar lang benadrukt dat er extra veiligheidsmaatregelen genomen moesten worden op die afdeling.

Te weinig verlichting

“Onderzoek zal uitwijzen welke fouten er gemaakt zijn, maar de grootste fouten liggen bij het hoofdbestuur. “Jarenlang heb ik aan de directie duidelijk gemaakt dat er te weinig middelen zijn om onze job veilig te kunnen uitvoeren. Op deze bewuste vleugel is te weinig verlichting en zijn er te veel dode hoeken in de camera’s. Ook de infrastructuur in het algemeen laat er te wensen over. Al die jaren heb ik dat aangeklaagd, maar er werd niet naar mij geluisterd. In Brussel had men geen oren naar mijn bekommernissen. Dat het vroeg of laat op deze manier zou eindigen, had je wel kunnen verwachten. Helaas moet er eerst zoiets gebeuren voordat er naar ons geluisterd wordt.”

Dirk Vansprengel wil het personeel in de gevangenis in Turnhout een hart onder de riem steken en aan de bevolking duidelijk maken dat zij niet diegenen zijn die ‘schuld’ hebben aan deze ontsnapping. “Voor het personeel is dit verschrikkelijk om mee te maken. Gelukkig werd er bij de ontsnapping geen geweld gebruikt tegen collega’s.”