Leerlingen van gloednieuwe school HT²O beleven op zondag al eerste schooldag Wouter Demuynck

01 september 2019

17u32 0 Turnhout Voor de leerlingen en leerkrachten van de gloednieuwe school HT²O, gelegen op de High Tech Campus aan de Kempenlaan, was het zondag al een beetje de eerste schooldag. De leerlingen en hun ouders kregen een rondleiding in de vernieuwde gebouwen en de klasgenoten konden al met elkaar kennismaken.

De nieuwe STEM-school is gevestigd op de voormalige Syntra-site. “De voorbije maanden is er keihard gewerkt om van de site een moderne, eigentijdse en open schoolomgeving te maken”, zegt directeur Jan Roels.

“Elektriciteit werd aangepast, er is nieuw meubilair aangekocht, vloeren en traphal werden vernieuwd en labo’s werden high-tech uitgerust. We hebben ook nieuw didactisch materiaal voor echt STEM-onderwijs - zoals robots, 3D-printers en lasercutters - aangekocht, net zoals digitale borden me touchscreen. De school wil volop inzetten op innovatief onderwijs waarin jongeren leren voor de maatschappij van morgen.” De school rekende op 160 leerlingen en haalde dat aantal ruimschoots.