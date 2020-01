Leerlingen Talentenschool tonen ouders wat ze geleerd hebben Jef Van Nooten

17 januari 2020

17u28 2 Turnhout Leerlingen van de eerste graad van de Talentenschool in Turnhout nodigden vrijdag hun ouders en kennissen uit op school. Ze toonden op een interactieve manier wat ze het voorbije half jaar geleerd hebben.

“Ouders en sympathisanten van de leerlingen werden uitgenodigd om op een interactieve manier kennis te maken met de geziene leerstof van de afgelopen periode”, zegt Wim Paeshuyse, leerkracht talen. “Tijdens het forum daagden onze leerlingen de bezoekers uit op een Engelstalige memory, een Latijns spel, een wiskundige escaperoom, een Franse race, een opdracht waar je voorwerpen onder een microscoop moet herkennen, een geschiedenisquiz, enzovoort.”

De uitdagingen en opdrachten waren volledig gemaakt door de leerlingen zelf. “We hebben opdrachten van LO bedacht, maar het speciale is dat we de instructies in het Engels geven. We hebben alles zelf gedaan, van het bedenken tot uitwerken. Zo tonen we op een originele manier wat we geleerd hebben”, vertelt Nicolas Groenland, leerling van 1A. “We hebben met onze klas een markt georganiseerd waarbij we vertellen over de Romeinse cultuur. En we hebben een vulkaan nagemaakt die echt kan uitbarsten”, vult Emily Thal, leerling 1 Latijn aan.