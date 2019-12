Leerlingen Talentenschool ruimen zwerfvuil aan Campus Boomgaard Jef Van Nooten

05 december 2019

14u11 0 Turnhout Leerlingen en leerkrachten van de Talentenschool in Turnhout trokken donderdagmiddag de straat op om de buurt rond hun school proper te houden. “We organiseren ook themadagen om leerlingen bewust te maken van de afvalproblematiek.”

De Talentenschool is sinds dit jaar een erkende MOS-school. De school voorziet op de speelplaatsen afvalbakken voor gescheiden afvalophaling, bouwt een recyclagepark op de school en zet in op sensibilisering bij zowel leerlingen, leerkrachten als ouders. “We organiseren tijdens onze themadagen activiteiten om leerlingen bewust te maken van de afvalproblematiek en informeren we hen over hoe ze duurzame keuzes kunnen maken”, zegt directeur Wesley Wouters.

Donderdagmiddag trokken leerlingen en leerkrachten van Campus Boomgaard hun werkkleding aan. Gewapend met fluohesjes, prikkers, handschoenen en vuilniszakken wandelden ze de buurt rond om zwerfvuil te zuimen. “Campus Boomgaard zet zo een volgende stap in de richting van een duurzame school en sensibiliseert op deze manier leerlingen verder voor het sorteren van afval en voor het voorkomen van sluikstorten. We willen op deze manier tegelijk meewerken aan een propere schoolbuurt.”