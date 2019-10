Leerlingen Sint-Jozefcollege hebben na 50 jaar een nieuwe speelplaats gekregen Toon Verheijen

02 oktober 2019

16u02 0

De leerlingen, leerkrachten en directie van de basisschool van het Sint-Jozefcollege aan de Oude Beersebaan hebben woensdag hun gloednieuwe speelplaats ingehuldigd. De oude was na bijna vijftig jaar grondig versleten. “In 1971 werd de toenmalige speelplaats, die bestond uit klinkers, opgebroken”, zegt directeur Walter Van Eygen. “Met die klinkers werd een paadje aangelegd naar het Groot College. De speelplaats voor de basisschool werd aangelegd in asfalt. Maar toen vijf jaar geleden alle ramen en deuren werden vervangen, heeft het zware werkmateriaal de speelplaats zwaar beschadigd. We zijn toen beginnen brainstormen en eindelijk kan iedereen nu het resultaat zien.” Het is een interactieve speelplaats geworden met grote versies van het spelletje twister, een schaakbord, hinkelen en er is zelfs een klimmuur gemaakt. “En nog voor het einde van het jaar krijgen onze leerlingen ook nog een echte ‘smashmuur’ van tien meter lang, 2,80 meter hoog en speelruimte van zes meter.”