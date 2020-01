Leerlingen schitteren in videoclip over Sint-Pietersinstituut Jef Van Nooten

14 januari 2020

13u57 0 Turnhout Leerlingen van het eerste jaar van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout waanden zich dinsdag even acteur. Filmmaker Lucas Bols kwam in de school een videoclip opnemen over het Sint-Pietersinstituut.

Lucas Bols is een oud-leerling van de school. Hij verdiende intussen zijn sporen als cameraman, regisseur, audiovisueel producer en creative director bij verscheidene Vlaamse televisiezenders. Een van de recentere producties waaraan Lucas Bols meewerkte is ‘Make Belgium great again’. Dinsdag zakte hij af naar zijn oude school om samen met de leerlingen het pedagogisch project van het Sint-Pietersinstituut door de ogen van jongeren in beeld te brengen. Het resultaat, een professionele video-opname, zal via de typische communicatiekanalen voor jongeren worden verspreid.

Behalve een ‘promofilmpje’, was de opnamedag ook een educatief project. “Beelden beheersen de leefwereld van onze jongeren als nooit tevoren. Het didactisch-pedagogisch belang hiervan wordt echter niet altijd naar waarde geschat. Maar liefst 9 op 10 van de jongeren zijn actief op social media, maar ze gaan niet altijd even bewust om met de beelden die ze maken of verspreiden. Met deze activiteit proberen we hun mee te geven dat het ook anders kan”, zegt Stijn Van Ballaer van het Sint-Pietersinstituut. “Naast de integratie van de leerinhouden omtrent social media, het gepaste taalgebruik en doelgerichte communicatie in het vertrouwde lesschema, is dit een goede oefening in het verdichten en samenvatten van informatie. Het pedagogisch project werd recent samen met leerlingen herwerkt en zal in anderhalve minuut worden overgebracht. Dat is een mooie uitdaging.”





































