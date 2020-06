Leerlingen PT²O ontwerpen verjaardagskalenders voor bewoners Het Gielsbos Jef Van Nooten

17 juni 2020

12u09 3 Turnhout Leerlingen van de afdeling printmedia van PT²O in Turnhout hebben een verjaardagskalender ontworpen voor de bewoners van Het Gielsbos. De kalenders werden woensdagochtend overhandigd.

Vorig jaar maakten de leerlingen van PT²O een speeldoos voor jonge patiënten in AZ Turnhout. Ook dit jaar koppelden ze hun eindwerk aan een goed doel. Ze kwamen op het idee om een verjaardagskalender te maken voor Het Gielsbos.

Drukpersen

“IJverig gingen de leerlingen aan het werk. Ze legden verschillende mogelijke modellen naast elkaar, onderzochten allerlei soorten papier en ontwerp- en druktechnieken en gingen aan de slag met computerprogramma’s”, vertelt directeur Jan Roels. “Ietsje later verschenen de eerste kleurrijke kalenderpagina’s, opgevrolijkt met foto’s van de bewoners, op hun computerschermen. Ondertussen ronselden de leerlingen sponsors voor de realisatie van hun project. Drukkerij De Jong stapte meteen mee in het verhaal en schonk het noodzakelijke papier. Vrij snel waren de leerlingen het eens over het definitieve ontwerp en rolden de eerste exemplaren van de drukpersen.”