Leerlingen Printmedia maken spellendozen voor zieke kinderen Jef Van Nooten

19 juni 2019

15u24 0 Turnhout Leerlingen van het zesde jaar Printmedia van PT²O in Turnhout, het vroegere VTST, hebben een spellendoos gemaakt voor de patiënten van de kinderafdeling van AZ Turnhout.

De spellendoos is het sluitstuk van hun opleiding. Het waren de leerlingen zelf die aan het begin van dit schooljaar met het voorstel kwamen. “Ze wilden samen met een verpakkingsbedrijf een spellendoos maken voor zieke kinderen. Ze namen daarvoor zelf contact op met de kinderafdeling van AZ Turnhout en het bedrijf Smurfit Kappa Van Mierlo”, zegt schooldirecteur Jan Roels.

In de loop van het jaar ontwikkelden de leerlingen kleurplaten, memoryspelen, spelboekjes, enzovoort. Ze ontwierpen ook zelf verpakkingsdoos en zorgden ze voor het drukwerk daarvan. “Voor het drukken en uitkappen van de dozen konden ze rekenen op de medewerking van het bedrijf Smurfit Kappa Van Mierlo, een nuttige extra ervaring in hun opleiding”, aldus nog Jan Roels.

De schooldirectie is fier op wat de leerlingen Printmedia verwezenlijkt hebben. “Vooreerst op het sociale karakter van dit project. Het is fijn te merken dat jongeren zich willen inzetten voor anderen die minder geluk hebben. Daarnaast werkt het voor de leerlingen erg motiverend als ze kunnen leren via realistische projecten.”

Ook binnen AZ Turnhout wordt enthousiast gereageerd op het project. “Wij zijn de leerlingen van de VTST heel dankbaar voor deze gift. Een ziekenhuishuisopname is zeker voor een kind best een spannende beleving. AZ Turnhout hecht reeds vele jaren uitzonderlijk belang aan het welzijn van kinderen in het ziekenhuis. Deze dozen vol leuke spullen zullen jonge patiëntjes wat afleiden van de minder fijne aspecten van een ziekenhuisopname en hen wat meer op hun gemak stellen”, zegt Ann Van den Bossche, hoofdverpleegkundige van kinderafdeling van AZ Turnhout.

De leerlingen maakten duizend speeldozen. De eerste dozen worden vrijdag aan patiënten overhandigd.