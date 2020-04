Leerlingen Hotel krijgen pakket om thuis te koken aan huis geleverd door leerkrachten Toon Verheijen

11u58 5 Turnhout De leerkrachten van de richting Hotel van Talentenschool Turnhout bieden vanaf maandag de leerlingen een ‘HelloTalent-box’ aan. Met de inhoud kunnen ze thuis koken voor vier personen en zo toch nog wat praktijkervaring opdoen.

De leerlingen van Talentenschool krijgen sinds het uitbreken van de coronacrisis zoveel mogelijk digitaal lessen aangeboden. Maar voor praktijklessen is dat uiteraard niet evident. “Daarom zijn we met onze collega’s hotel op zoek gegaan naar innovatieve manieren om onze jonge chefs te motiveren hun culinaire talent verder te ontwikkelen”, zegt George Van der Veken, praktijkleerkracht hotel. “Praktische vaardigheden die normaal gezien tijdens de praktijklessen aangeleerd en ingeoefend worden, dienen nu vanop afstand aangeboden te worden.”

Gerecht voor 4

De leerlingen Hotel van zowel TSO als BSO krijgen nu elke maandag een ‘HelloTalent’-box. “In elke box zitten alle ingrediënten die leerlingen nodig hebben om een gerecht voor vier personen te maken”, zegt George Van der Veken. “We steken er uiteraard ook een duidelijk stappenplan bij en een persoonlijk kaartje met een warme boodschap. Via smartschool kunnen de leerlingen kijken naar instructiefilmpjes en naar enkele livesessies waarbij de kooktechnieken getoond worden. De pakketten worden gevuld met verschillende streek- en seizoensproducten, afgestemd op het gastronomische niveau van onze leerlingen. Zo krijgen onze koks in spe van het tweede jaar de ingrediënten voor kipcordonbleu, bloemkool met bechamelsaus en krielaardappelen. Onze aankomende chefs van de derde graad ontvangen alle benodigdheden voor de bereiding van escabèche van rode poon, crémeux van doperwt met asperges en ingelegde radijs.”

Zelfstandig

De boxen worden vanaf maandag bij de leerlingen thuis geleverd. “We houden uiteraard rekening met de veiligheids- en hygiënemaatregelen zoals voldoende afstand en mondmaskers”, zegt Fredie Hogenhout, coördinator Hotelschool Turnhout. “Onze ouders en leerlingen zijn super enthousiast over dit warme initiatief, waarbij we onze leerlingen de kans bieden om zelfstandig en creatief aan de slag te gaan. Het resultaat van hun inspanningen zal naast de beoordeling door de leerkrachten, uitzonderlijk ook beoordeeld kunnen worden door hun ouders”, vult George Van der Veken aan. “We hopen in deze moeilijke tijden de ouders hierbij ook een hart onder de riem te steken. Smakelijk!”