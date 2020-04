Leerkrachten Talentenschool maken 1.600 spatschermen voor ziekenhuis en zorginstellingen Jef Van Nooten

01 april 2020

10u56 6 Turnhout De leerkrachten STEM van de Talentenschool in Turnhout blijven actief, ook nu het onderwijs stil ligt. Ze gebruiken hun expertise en het hoogtechnologische materiaal van de school om gezichtsbeschermers te maken. Die schenken ze aan AZ Turnhout en enkele zorginstellingen.

Verschillende STEM-leerkrachten van Talentenschool Turnhout zijn druk aan het werk in STEM-lokalen van de school. “Niet voor het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal of voor de praktische uitvoering van oefeningen voor de leerlingen, maar om de zorgsector in regio Turnhout een hart onder de riem te steken en te ondersteunen”, zegt directeur Wesley Wouters.

Tekort

Het initiatief kwam van leerkracht Thomas Van Kerckhoven. “Toen ik vernam dat er binnen de zorgsector een groot tekort is aan beschermingsmiddelen, heb ik onmiddellijk mijn collega-leerkrachten gecontacteerd. Ik had immers vernomen dat de firma VINK uit Heist-op-den-Berg gratis materiaal ter beschikking stelt van scholen die zich willen inzetten voor het vervaardigen van beschermingsmateriaal voor de zorgsector. Mijn collega-leerkrachten waren meteen enthousiast om mee te werken aan dit hartverwarmende initiatief.”

Met het materiaal dat VINK ter beschikking stelt, kan Talentenschool Turnhout 1.600 spatschermen maken voor de zorgsector in Turnhout. “Onze infrastructuur blijft ook in de komende weken ter beschikking mocht dit nodig blijken. Als er materiaal ter beschikking gesteld wordt door andere bedrijven, zetten wij met veel plezier onze machines aan”, aldus Wesley Wouters.

Stageplaatsen

Het grootste deel van de gezichtsbeschermende spatschermen wordt geschonken aan AZ Turnhout. De spatschermen beschermen medewerkers van het ziekenhuis bijvoorbeeld tegen druppeltjes die vrijkomen wanneer iemand niest of hoest. “In normale omstandigheden hebben ziekenhuizen dit soort schermen maar voor enkele patiënten nodig, vandaar dat geen enkel ziekenhuis grote aantallen van deze schermen in voorraad had”, zegt Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder van AZ Turnhout. “Bijbestellingen komen mondjesmaat binnen omdat zorgorganisaties over heel de wereld plots een grote nood hebben aan beschermend materiaal. We zijn de Talentenschool daarom dankbaar voor hun gift.”

De overige spatschermen worden geschonken aan de stageplaatsen van de leerlingen van de richting Verzorging. “Verschillende leerlingen werken momenteel als jobstudent in verschillende zorgcentra in de regio Turnhout. We willen met dit initiatief ook onze stageplaatsen steunen in deze moeilijke tijden", zegt Lien De Busser, coördinator studiegebied Verzorging.