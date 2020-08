Leen Verwaest van café Chaos is een ‘heel tevreden madam’ en De Zwarte Ruiter overweegt opnieuw te openen Toon Verheijen

12 augustus 2020

16u57 0 Turnhout De horeca op en rond de omgeving van de Grote Markt in Turnhout haalt opgelucht adem met de ‘bijstellen’ van de coronamaatregelen in de provincie Antwerpen. Cafés en restaurants mogen weer tot 1 uur openblijven en er mogen weer tien personen aan een tafel zitten al is dat nog beperkt tot een gezinsbubbel uitgebreid met vijf personen.

Leen Verwaest van café Chaos trok afgelopen weekend nog aan de alarmbel en besloot toen om het sluitingsuur van 23 uur naast zich neer te leggen. Symbolisch want het was uiteraard duidelijk dat de politie en het stadsbestuur dat niet openlijk zouden tolereren. Maar samen met Joerie Raamaekers van Chaos en Dries Verdick van De Zwarte Ruiter maakte ze wel haar punt duidelijk. “Ik ben heel opgelucht”, zegt Leen Verwaest. “Dit was waarvoor we toch vooral geijverd hadden. Zo kan iedereen zondag moederdag vieren en daarna nog gezellig iets gaan drinken (knipoogt). Alleen voor het echte nachtleven is er nog geen oplossing natuurlijk, maar dit is toch al een begin.”

Maatregelen naleven

Tom Antonis van café De Zwarte Ruiter moet het nieuws nog bespreken met zijn vennoot Dries Verdick, maar ze overwegen wel opnieuw de deuren open te doen. “Dat het sluitingsuur terug naar 1 uur wordt gebracht is uiteraard een goede zaak, maar we worden weer eens in snelheid gepakt natuurlijk", vertelt Tom Antonis. “We gaan het rustig bekijken want we willen wel met alles in orde zijn en ook geen overhaaste beslissingen nemen.