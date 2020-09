LBC stuurt volwassenen naar school in oude legerkazerne Jef Van Nooten

07 september 2020

11u56 3 Turnhout Het LBC Volwassenenonderwijs in Turnhout heeft een nieuwe hoofdlocatie. De school verhuisde naar het poortgebouw van Campus Blairon.

LBC Volwassenenonderwijs is in de regio vooral gekend voor haar zorgopleidingen. “Alle lessen die plaatsvonden in de gebouwen van het Hivset en in de Korte Begijnenstraat verhuisden op 1 september naar deze nieuwe locatie: het poortgebouw van Campus Blairon, de vroegere legerkazerne”, vertelt adjunct-directeur Manu Bracke. “Voorheen waren er in het poortgebouw van Campus Blairon heel wat kleine bedrijvenkantoren gevestigd. Dit alles op korte termijn renoveren tot een volwaardige school was een heuse uitdaging, maar op 1 september konden alle lessen vlot en coronaveilig opstarten.”