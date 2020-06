Laatstejaars Mode van Heilig Graf tonen creaties via lege etalages in stad Jef Van Nooten

26 juni 2020

14u18 0 Turnhout De laatstejaars Mode van het Heilig Graf in Turnhout hebben zich van hun creatiefste kant laten zien om hun eindwerken aan het publiek te tonen: een virtuele modeshow én een presentatie van de modeontwerpen in leegstaande winkelpanden in het centrum van de stad.

Leerlingen Mode van het Heilig Graf maken in hun laatste jaar normaal creaties die op het einde van het schooljaar getoond worden tijdens een modeshow in een uitverkochte zaal in de Kuub. Door de coronamaatregelen moeten de laatstejaars het dit jaar zonder dit hoogtepunt stellen.

Catwalk

“We gingen daarom op zoek naar andere mogelijkheden en vonden twee alternatieven om de prachtige creaties van de leerlingen alsnog te tonen aan het grote publiek”, zegt Els Gijs, opleidingscoördinator Mode in het Heilig Graf. “Rekening houdend met de coronamaatregelen organiseerden de leerkrachten een modeshow (zonder publiek) in de school. De leerlingen presenteerden per klas hun creaties op de catwalk. Deze defilé werd vakkundig met een camera opgenomen en gemonteerd tot een digitale modeshow die binnenkort via de website en sociale mediakanalen van de school zal worden verspreid.”

LeBon

Behalve via de virtuele modeshow zijn de creaties ook te bewonderen in leegstaande handelspanden aan site LeBon in het centrum van Turnhout. “De school ging in overleg met de eigenaars van de leegstaande panden en kwam tot een mooie samenwerking. De etalages van de leegstaande panden zullen worden gebruikt om de eindwerken te tonen. De modecreaties zullen in de maanden juli en augustus de panden in het hartje van de stad opfleuren”, besluit Els Gijs.