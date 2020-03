Laatste week hobbelen op kasseien aan Begijnhof Jef Van Nooten

23 maart 2020

09u29 5 Turnhout Gedaan met door elkaar geschud te worden. Volgende week start de heraanleg van de kasseistrook ter hoogte van het Begijnhof in Turnhout. "De kasseistrook wordt vervangen door asfalt met kasseiprint. Een primeur", zegt schepen Marc Boogers.

De kasseistrook aan de overgang van de Begijnenstraat en de Oude Vaartstraat, ter hoogte van de ingang van het Begijnhof in Turnhout, vormt al vele jaren een probleem. De fundering is er niet meer doorlatend. Gevolg: water blijft in de voegen zitten. “Daardoor zuigen auto’s en bussen het voegsel op wanneer ze over de kasseien rijden. Met als gevolg dat de kasseien los komen, wat het heel gevaarlijk maakt”, schetst schepen voor Openbare Werken Marc Boogers het probleem.

Kasseiprint

Om het historisch karakter van het Begijnhof ook op de weg voor de ingang te accentueren, wilde het stadsbestuur de kasseien niet zomaar vervangen door asfalt. De stad kiest voor asfalt met een kasseiprint, zodat het uitzicht deels behouden blijft.

30 maart

De plaatsing van het asfalt start op maandag 30 maart en duurt waarschijnlijk tot 16 april. In tegenstelling tot enkele andere wegenwerken kunnen deze werken wèl worden uitgevoerd tijdens de coronacrisis, omdat ze worden uitgevoerd door stadsarbeiders.

Omleiding

Tijdens de werken wordt de Oude Vaartstraat afgesloten tussen de Koning Albertstraat en Korte Begijnenstraat. De Oude Vaartstraat, Begijnenstraat, Korte Begijnenstraat en het Zegeplein worden tijdelijk dubbele rijrichting zodat woningen bereikbaar blijven.

De paaltjes aan café Ranonkel worden weggehaald. Hierdoor kan plaatselijk verkeer van de Begijnenstraat wegrijden via het Kasteelplein, Kasteeldreef en Wezenstraat. Doorgaand verkeer wordt omgeleid vanaf het kruispunt Oude Vaartstraat met Koning Albertstraat door de Wouwerstraat, Begijnendreef, Kasteeldreef en Wezenstraat. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen de werken passeren over het voetpad.