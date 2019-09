Kruispunt Ring-Kwakkelstraat conflictvrij... maar wel erg kort groen Jef Van Nooten

25 september 2019

13u36 0 Turnhout Fietsers kunnen voortaan veilig de Ring oversteken aan het kruispunt met de Kwakkelstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatste er conflictvrije verkeerslichten. Enig probleem: voor wie uit de zijtakken komt, staat het licht nu maar zeer kort op groen. “We hebben dit doorgegeven aan AWV. Zij gaat dit bekijken en bijsturen waar nodig”, zegt schepen Marc Boogers.

Dagelijks steken enkele duizenden fietsers een kruispunt van de Ring in Turnhout over. Maar niet overal kunnen ze dat op een veilige manier doen. De stad Turnhout diende daarom enkele jaren geleden een dossier in bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de kruispunt van de Ring in Turnhout conflictvrij te maken. “De Ring is immers een gewestweg, onder het beheer van de Vlaamse Overheid”, zegt Turnhouts schepen voor Mobiliteit Marc Boogers. “Het kruispunt met de Oude Dijk en Kwakkelstraat is nu als eerste verkeerslicht op de Ring in Turnhout conflictvrij gemaakt. Goed nieuws dus voor de zwakke weggebruiker: fietsers en voetgangers kunnen er niet meer in conflict komen met gemotoriseerd verkeer.” Belangrijk om weten voor voetgangers en fietsers: ze moeten op de knop duwen. Anders springt het licht niet op groen en staan ze eindeloos te wachten.

Kort nadat de conflictvrije verkeerslichten in gebruik zijn genomen, dringt een aanpassing zal al op. Want door de nieuwe afstelling van de lichten heb je soms – afhankelijk van waar je komt – maar zeer kort groen. “We hebben de voorbije dagen al een aantal opmerkingen gekregen, en ook zelf kunnen vaststellen, over de korte groentijden voor de zijtakken Kwakkelstraat en Oude Dijk, en de afslagbewegingen. Deze opmerkingen hebben we doorgegeven aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij gaan deze opmerkingen bekijken en bijsturen waar nodig”, aldus nog Marc Boogers.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de komende jaren ook de andere kruispunten van de Ring in Turnhout verkeersvrij maken. De verschillende plannen daarvoor werden al afgetoetst bij het stadsbestuur. Volgens de huidige timing komen in 2020 het kruispunt van de Ring met de Steenweg op Oosthoven en het kruispunt van de Ring met de Graatakker en Steenweg op Zevendonk aan de beurt. Dit laatste kruispunt is het derde gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen. In afwachting van de definitieve oplossing, een ondertunneling van dit kruispunt tot en met de Steenweg op Tielen, wordt dit kruispunt met een aantal aanpassingen in 2020 conflictvrij gemaakt. De stad pleit er wel voor om ook de definitieve oplossing – de ondertunneling – zo snel mogelijk te realiseren.

In 2021 zou dan het kruispunt van de Ring met de Steenweg op Antwerpen conflictvrij worden gemaakt. Tegelijk wordt dit kruispunt ook structureel aangepast in functie van het vele fietsverkeer. In 2023-2024 volgt het kruispunt met de Steenweg op Gierle. De heraanleg en het conflictvrij maken van dit kruispunt past binnen de heraanleg van de Steenweg op Gierle zelf.

Voor het kruispunt met de Steenweg op Mol is nog geen timing vooropgesteld. Voor dit kruispunt is studiewerk nodig omdat ook het kruispunt zelf hiervoor infrastructureel moet worden aangepast.