Kruispunt aan McDonalds vanaf 2020 pak veiliger: Extra afslagstroken, nieuwe lichtenregeling en doorsteek naar Carrefour Jef Van Nooten

22 mei 2019

17u22 60 Turnhout Het kruispunt aan McDonalds in Turnhout wordt in 2020 eindelijk veiliger gemaakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatst er niet alleen conflictvrije verkeerslichten, maar zal ook het kruispunt zelf grondig herinrichten. Zo komt er ter hoogte van Carrefour al een doorsteek op de Ring, zodat klanten van de supermarkt geen keerbeweging moeten maken op het kruispunt zelf.

Het kruispunt van de Ring met de Steenweg op Zevendonk (N19) en Graatakker in Turnhout staat al jaren bekend als een zwart kruispunt. Op basis van ongevallencijfers is het kruispunt het derde gevaarlijkste van Vlaanderen. Dat er iets aan het kruispunt moest veranderen, was iedereen het jaren vele jaren geleden al eens. Vele studies en protestacties van de fietsersbond later, komt er nu ook effectief schot in de zaak.

Het Agentschap Wegen en Verkeer belooft om het kruispunt in 2020 veiliger te maken. “Omdat de werken op dit kruispunt relatief ingrijpend zullen zijn, zal de herinrichting wel wat meer tijd in beslag nemen. Eerst moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden voordat de werken in 2020 van start kunnen gaan”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.

Conflictvrij

Het kruispunt aan Mc Donalds is niet alleen een gevaarlijk, maar ook een zeer druk kruispunt. Dat maakte de oplossing niet vanzelfsprekend. “Om tot een evenwichtige en efficiënte oplossing te komen is er het afgelopen jaar uitgebreid gestudeerd. Er zijn verkeersanalyses en -simulaties uitgevoerd die het effect van verschillende lichtenregelingen en kruispuntinrichtingen onderzocht hebben”, aldus nog Schoenmaekers. “Op basis hiervan hebben AWV en de Stad Turnhout samen beslist het kruispunt volledig conflictvrij te regelen, maar ook het aantal afslagstroken en de opstelruimte voor wagens uit te breiden.”

Het kruispunt vandaag telt heel wat conflictsituaties tussen gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers. “Een voorbeeld van zo’n conflict is de dubbele linksafbeweging op de Ring (R13) die in conflict is met verkeer uit de tegengestelde richting en rechtdoor rijdende voetgangers en fietsers. Dat zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn”, schetst Schoenmaekers. “Het kruispunt wordt grondig aangepast. Er komt een extra rechtsafslagstrook op de N19 zodat er meer verkeer ineens deze beweging kan maken. Daarnaast worden beide linksafslagstroken van de Ring komende van het oosten maximaal verlengd.”

Carrefour

Ook op zo’n honderd meter van het kruispunt komt er een belangrijke wijziging. “Er komt een lichtengeregelde doorsteek van de Ring naar de Carrefoursite zodat het kruispunt niet meer gebruikt wordt om keerbewegingen te maken, omdat die hinderlijk en onveilig zijn.”

Meer files

Na de herinrichting zullen alle weggebruikers op een veiligere manier het kruispunt kunnen oversteken. Meer veiligheid zal echter wel gepaard gaan met meer files. “Het apart regelen van alle verkeersstromen betekent dat de doorstroming minder vlot zal lopen. De beschikbare tijd in de lichtenregeling zal onder meerdere verkeersdeelnemers verdeeld worden. Dit betekent dat automobilisten, maar ook fietsers, langer zullen moeten wachten voordat ze groen krijgen. Sommige verkeersstromen zullen bovendien ook korter groen krijgen.”

De vergunning voor de heraanleg wordt nog dit jaar aangevraagd. In de loop van 2020 wil het Agentschap Wegen en Verkeer starten met de werken.