Krijttekeningen zetten Turnhoutse helden in de bloemetjes Jef Van Nooten

27 april 2020

11u19 0 Turnhout Leden van PVDA Turnhout hebben op verscheidene plaatsen in de stad krijttekeningen aangebracht. Daarmee zetten ze werknemers van verschillende sectoren in de bloemetjes die tijdens de coronacrisis het beste van zichzelf blijven geven.

De krijters van PVDA gingen al aan de slag bij de Turnhoutse woonzorgcentra, bij het station en de stelplaats van De Lijn, bij verschillende Turnhoutse voedingswinkels, aan T’ANtWOORD in de Otterstraat en aan de gevangenis van Turnhout. “Onze leden wilden iets terug doen voor de helden die nu ons land doen draaien. Gewoon eens vriendelijk ‘bedankt’ zeggen. En dat gebaar wordt blijkbaar heel erg op prijs gesteld. We kregen al enorm veel reacties via sociale media”, zegt Wout Schafraet.

De komende weken gaan de leden van PVDA Turnhout verder met hun acties. Onder meer de Turnhoutse ziekenhuiscampussen staan nog op de agenda.