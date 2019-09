Kopstoten en vuistslagen om dochtertje te zien: papa riskeert 2 jaar cel Jef Van Nooten

10 september 2019

13u49 0 Turnhout De 39-jarige David D. uit Turnhout riskeert een celstraf van 2 jaar. Hij ging een paar keer de moeder van zijn kind en haar nieuwe vriend te lijf. Aanleiding was telkens een discussie over het bezoekrecht voor zijn dochtertje.

De eerste feiten waarvoor D. dinsdag terecht stond voor de correctionele rechtbank in Turnhout dateren van 11 februari 2016. “Hij trapte de deur van haar appartement in en vloog op haar af”, zegt openbare aanklager Patti Broeckx. “Ook haar vriend kreeg een vuistslag en zijn hand werd omgewrongen.” Eén van de slachtoffers was drie weken arbeidsongeschikt door het geweld.

Nadien bleef D. regelmatig ongewenst opduiken bij zijn ex-partner. Toen hem in november 2017 - na een vonnis van de familierechtbank - opnieuw geweigerd werd zijn dochtertje te zien, sloegen de stoppen een tweede keer door. Dit keer gaf hij niet alleen vuistslagen maar ook een kopstoot aan de nieuwe vriend van zijn ex. Het geweld herhaalde zich nog eens in mei 2018, hoewel er op dat moment al een contactverbod liep. “Hij stond bijna dagelijks aan de deur om zijn dochter te zien. Hij sloeg dan op de ramen en drong door tot in de tuin”, vervolgt Patti Broeckx .”Hij beseft de impact op zijn dochtertje niet. Het meisje heeft angstproblemen ontwikkeld door het gedrag van haar papa.”

Volgens de advocaat van D. beseft hij nu dat hij in de fout is gegaan. “Hij is bereid om zijn problemen aan te pakken. Hij wil een goede vader zijn voor zijn dochtertje.”

Vonnis op 8 oktober.