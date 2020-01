Koplampdieven blijven achter tralies Jef Van Nooten

08 januari 2020

10u21 0 Turnhout De drie verdachten die zondagavond werden opgepakt na een diefstal bij een garagist aan de Steenweg op Diest in Turnhout zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. Het trio kon geklist worden met hulp van garagist Franky Plocki.

Franky Plocki was zondagavond getuige hoe twee mannen de koplampen stalen van een Porsche op de parking van zijn garage. Toen het autoalarm af ging, vluchtten de dieven weg met hun buit. Plocki reed met zijn wagen de vluchtauto klem en overmeesterde de bestuurder met enkele klappen. De politie kon de man even later in de boeien slaan. Na een zoekactie werden ook zijn twee kompanen in de buurt opgepakt. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft intussen hun aanhouding bevolen. Vrijdag verschijnt het trio voor de raadkamer.