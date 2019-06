Konijnenberg overgenomen door Kamera Express Toon Verheijen

02 juni 2019

08u45 0

Foto- en videospecialist Kamera Express heeft een derde winkel in Vlaanderen. Na Gent en Antwerpen was het nu de beurt aan Turnhout. Daar nam de Nederlandse keten zijn intrek in het pand van Foto Konijnenberg. Kamera Express nam de zaak volledig over. In Nederland telt de keten achttien winkels en in Duitsland één. De Kamera Express winkel in Turnhout is gevestigd bij afrit 24 van de E34 tussen Antwerpen en Eindhoven.