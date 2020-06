Klanten staan één uur voor opening van KFC al aan te schuiven: “Niet meer naar Eindhoven om kippetjes te eten” Jef Van Nooten

27 juni 2020

15u03 0 Turnhout Eén uur voordat zaterdag het KFC-restaurant in Turnhout de deuren opende, stonden de eerste klanten al te wachten. Na Wijnegem is het nog maar het tweede restaurant van Kentucky Fried Chicken in Vlaanderen. “In het verleden reden we speciaal naar Eindhoven of Tilburg. Nu kunnen we eindelijk dichter bij huis onze kippetjes eten”, zegt Natalia Raus uit Dessel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Eén minuut nadat het restaurant van Kentucky Fried Chicken aan de Grote Markt in Turnhout zaterdag de deuren open, was het KFC-filiaal al volzet. Omwille van de coronarichtlijnen bedraagt de capaciteit momenteel geen 52 klanten op hetzelfde moment, maar is die beperkt tot 20. Een aantal dat reeds stond aan te schuiven voordat om 11 uur de deuren voor het eerst open zwaaiden. De eerste fans arriveerden zelfs al een uur voor openingstijd. “We zijn goed op tijd gekomen. Om zeker bij de eerste lading van 20 klanten binnen te kunnen”, vertellen Lars, Brent, Stef en Keo. “We keken hier al erg lang naar uit, en wilden er absoluut bij zijn op de openingsdag. Het is de eerste keer dat we in een KFC zullen eten, maar hebben er grote verwachtingen van.”

Als tweede ‘bubbel’ in de wachtrij: Natalia Raus uit Dessel en Ibran Quix uit Turnhout. “We hebben hier heel lang naar uit gekeken”, vertelden Natalia en Ibran, duidelijk opgelucht dat het bijna 11 uur was. Zij arriveerden driekwartier op voorhand in de wachtrij. “Een jaar geleden werd de komst van deze KFC al aangekondigd, maar door corona werd ons geduld lang op de proef gesteld. In het verleden reden we speciaal naar Eindhoven of Tilburg om bij KFC te kunnen gaan eten. Nu kunnen we eindelijk dichter bij huis terecht voor de kippetjes. We kijken ook enorm uit naar de milkshake met zoute caramel, al zou die tijdelijk niet in het assortiment zitten.”

Bedoeling is dat er de komende 5 jaar in totaal veertig KFC-restaurants openen in Vlaanderen en Brussel. Mathé Heeren en Jan Peeters van Benelux Food Group sloten daarvoor een licentie af met Kentucky Fried Chicken. Het filiaal in Turnhout is – na Wijnegem – het tweede restaurant van de reeks. “Het restaurant is 250 vierkante meter groot. In het KFC-restaurant in Turnhout worden veertig mensen in totaal tewerkgesteld, waarvan twaalf de zogenaamde ‘crew’ uitmaken”, zegt woordvoerster Sally Herygers. “Die crew bestaat uit twee koks en tien medewerkers die onder meer de keuken en de counters voor hun rekening nemen. Er wordt zeer coronaveilig gewerkt: er hangen plexischermen, de crewleden moeten hun handen wassen als ze wisselen van station,... We zetten heel zwaar in op hygiëne.”

Thuismatch

Dat voor Turnhout gekozen werd als tweede locatie van KFC, is niet toevallig. “Voor de Benelux Food Group is dit een thuismatch, want ook het hoofdkantoor is in Turnhout. Dit is dus een heel speciaal moment”, vertelt Sally Herygers.