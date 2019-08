Klant rijdt per ongeluk vitrine van garage Kenis binnen Wouter Demuynck

28 augustus 2019

17u59 18 Turnhout Woensdagnamiddag is een klant met zijn Dacia per ongeluk de showroom van garage Kenis op de Steenweg op Gierle in Turnhout binnengereden. De vitrine raakte vernield, maar binnenin was er gelukkig geen verdere schade.

Een klant wilde woensdagnamiddag met zijn Dacia vertrekken, maar reed per ongeluk vooruit in plaats van achteruit. Zo reed hij recht de showroom binnen en raakte de vitrine volledig vernield. “Het was wel even schrikken”, zegt Margot Kenis, afgevaardigd bestuurder van garage Kenis. “Maar het belangrijkste is dat er geen gekwetsten zijn, want op het moment van de feiten stond er niemand in de buurt. Ook de man zelf bleef ongedeerd, al was hij natuurlijk wel onder de indruk. De rest lossen we wel op.”

De schade viel uiteindelijk nog mee, want binnenin werd geen auto geraakt en was er geen schade. “We hebben de brandweer laten komen aangezien het toch een vrij groot raam is en om verdere kwetsuren te vermijden, bijvoorbeeld als er nog een stuk glas zou loskomen. Nu is alles mooi opgekuist.” Een aannemer kwam ter plaatse om de open ruimte dicht te zetten.