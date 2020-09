Klant koopt ‘brandstof voor modelvliegtuigjes’ bij Brico maar riskeert nu 1,5 jaar cel Jef Van Nooten

04 september 2020

13u37 1 Turnhout Een klant van doe-het-zelfzaak Brico langs de Parklaan in Turnhout riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden nadat hij er 25 liter methanol kocht.

De politie werd op 14 mei 2019 verwittigde door het personeel van Brico. De doe-het-zelfzaak heeft een samenwerking met de politie om verdachte aankopen te melden. Op 14 mei kocht de Nederlander H.V.R. 25 flessen methanol, goed voor 25 liter in totaal. “Na het telefoontje van Brico kon de politie de Seat Ibiza van de man staande houden op de Noord-Brabantlaan in Turnhout”, vertelt de openbare aanklager. “Hij verklaarde dat hij naar België was gekomen om te tanken, en dat hij de methanol had gekocht voor een vriend. Die zou het gebruiken als brandstof voor modelvliegtuigjes.”

Verdovende middelen

De man beweerde dat hij niet wist dat methanol gebruikt wordt voor de aanmaak van verdovende middelen. “Maar hij is in Nederland al meermaals veroordeeld voor verdovende middelen. Bovendien kon hij geen contactgegevens bezorgen van die zogezegde vriend”, aldus nog de aanklager.

18 maanden

De man riskeert een celstraf van 18 maanden. Het vonnis volgt eind september.