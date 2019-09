Kinderen vangen vliegende knuffels op tijdens 16de Gheyntjesworp Wouter Demuynck

01 september 2019

19u31 2

De Gheyntjesworp was afgelopen zaterdagnamiddag al voor de 16de keer de traditionele afsluiter van de zomervakantie voor kinderen uit Turnhout en omstreken. Tijdens het evenement van het Beiaardcomité en Toerisme Turnhout vielen er uit de kerktoren van de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt weer honderden knuffels in de handen van de enthousiaste kinderen, onder begeleiding van beiaardmuziek die live gespeeld werd.

Dat was niet de enige kinderanimatie die voorzien was. De kinderen konden zich amuseren met springkastelen, een kinderdisco met dj en animator en er was ook kindergrime. Als afsluiter kon elk kind nog smullen van een ijs-verrassing.