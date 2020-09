Kinderen snuiven cultuur op tijdens STORMOPKOMST Jef Van Nooten

27 september 2020

15u24 3 Turnhout Cultuurhuis de Warande in Turnhout vormde zondagnamiddag het decor voor de familiedag van STORMOPKOMST. Normaal zou die in maart hebben plaatsgevonden, meer Covid-19 gooide toen roet in het eten.

STORMOPKOMST is een cultureel festival dat zich op kinderen richt. Ze konden er niet alleen dingen bekijken, maar ook zelf iets doen of ontdekken. Deze editie van STORMOPKOMST vertrok vanuit het thema ‘ALLES, NU’, een verwijzing naar het feit dat iedereen en alles op elk moment beschikbaar, bereikbaar en volgbaar is. “We verwachten dat alles onmiddellijk gebeurt en we hebben geen geduld meer om iets te zien ontstaan, groeien of evolueren. Dit heeft gevolgen voor ons eigen leven en dat van anderen. Kunstenaars uit allerlei disciplines gingen hiermee aan de slag”, klinkt het.