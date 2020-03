Kinderen bewegen en eten gezond samen met Kiko Toon Verheijen

04 maart 2020

Het was een drukte van jewelste woensdagnamiddag in de inkomhal van het AZ Turnhout Campus Sint-Jozef. In het kader van de ‘Week van de Keigezonde Kempen’ nodigde de mascotte van de kinderafdeling, de aap Kiko, alle kinderen uit om eens langs te komen in het ziekenhuis. Ze konden er langs verscheidene standjes gaan om een spelletje te spelen, een goodiebag te versieren, tanden te leren poetsen, een beetje te dansen of een brooddoos van Kiko te vullen vol met lekkere boterhammen en verse groenten.