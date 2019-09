Kind (8) gewond bij ongeval in Stationstraat Jef Van Nooten

In de Stationstraat in Turnhout is woensdagavond rond 18.45 uur een kopstaartaanrijding gebeurd. In de wagen die langs achter werd aangereden raakte een 8-jarig kind lichtgewond. Het kind klaagde over pijn aan de nek.