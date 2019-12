Kerstbaby Noa is er vroeg bij Jurgen Geyselings

25 december 2019

15u05 0 Turnhout In het AZ Turnhout werd woensdagochtend om 5 uur Noa Koks geboren. Kerstbaby Noa is de flink uit de kluiten gewassen dochter van mama Lisette en papa John.

Een fiere papa, mama, zus en twee broertjes zagen op kerstdag hun gezinnetje uit Baarle-Hertog uitgebreid worden met een kleine zus, Noa genaamd. Kindjes die geboren worden op 25 december stappen hun hele leven rond als een kerstkindje. “We waren amper een half uurtje thuis van een kerstfeest met diner, toen rond half 10 op kerstavond het zover was”, weet papa John Koks. “Jongste zoon Sam lag net in zijn bed. Ik had me net op de bank gelegd en was klaar voor een rustig vervolg van kerstavond bij ons thuis. Niet dus.”

“We hadden nooit gedacht dat we een kerstkindje op de wereld zouden zetten”, vertelt een fiere mama Lisette Van De Giessen. “De geboorte van onze dochter Noa stond een vijftal dagen eerder gepland, maar ze wachtte mooi bij mama om exact op kerstdag geboren te worden.”

De baby genoot alvast van de tijd in de buik bij mama en kwam ter wereld met een gewicht van 4 kilogram en 450 gram. Noa Koks zal alvast flink in de watten gelegd worden. Zus Melse en broertjes Mats en Sam zijn alvast superfier op hun allerkleinste zusje.