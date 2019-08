Kermis dooft lichten en muziek: augustusfoor wordt woensdag enkele uren prikkelarm Jef Van Nooten

20 augustus 2019

13u08 0 Turnhout De foorkramers in Turnhout doen woensdagnamiddag de felle lichten uit en dempen de muziek. Niet omdat de kermis voorbij is, maar om de augustusfoor voor enkele uren ‘prikkelarm’ te maken. “Kinderen en jongeren met autisme hebben daar bijvoorbeeld baat bij”, zegt schepen Kelly Verheyen.

Wie woensdagnamiddag tussen 14 uur en 18 uur naar de kermis in Turnhout gaat, moet zich niet aan luide muziek en flikkerlichtjes verwachten. Alles wordt gedempt om de kermis even prikkelarm te maken. “Kinderen en jongeren met autisme hebben daar bijvoorbeeld baat bij”, zegt Kelly Verheyen, schepen van Sociale Zaken. “Voor hen is de gewone kermis te druk, zij geraken overprikkeld en kunnen niet ten volle genieten, of zij ondervinden de rest van de dag de gevolgen van veel te veel impulsen. In het voorbije winterseizoen hebben we al een gelijkaardig prikkelvrij moment georganiseerd op de schaatsbaan op de Grote Markt, de reacties waren toen eensluidend positief.”

Het initiatief wordt positief onthaald bij de doelgroep voor het prikkelarm kermismoment. Zo zal Annelien Van Delm zeker van de partij zijn, samen met haar vrienden van leefgroep Klaproos bij vzw Muylenberg. “Mijn papa vertelde over het initiatief. Hij vond het een goed idee, en ik ook. Ik had er zelf al iets over gelezen en ik vind het mooi dat het bestaat”, zegt Annelien. “Ik ben heel blij dat Muylenberg ons de kans geeft om met ons groepje naar de kermis te gaan. Vorig jaar zijn we ook geweest en dat was heel plezant. Maar toen was het de gewone kermis, met veel licht en luide muziek. We gaan dus echt kunnen vergelijken. Het is voor ons allemaal de eerste keer dat we een prikkelarme kermis meemaken. Ik ben benieuwd.”

Volgens schepen van Kermissen Francis Stijnen is de doelgroep van de prikkelarme kermis veel groter dan alleen jongeren met autisme. “De doelgroep moet niet onderschat worden. Ook voor slechthorenden is het lagere geluidsvolume een voordeel. En misschien vinden grootouders die met hun kleinkinderen naar de kermis komen de rustige setting gewoon aangenamer”, zegt Stijnen. “We willen dat onze jaarlijkse kermis voor iedereen een feest is, dus doen we graag die extra inspanning, met de volle steun van de foorkramers.”