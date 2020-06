Kentucky Fried Chicken opent zaterdag tweede restaurant in Vlaanderen: “Aan de Grote Markt in Turnhout” Jef Van Nooten

25 juni 2020

18u30 10 Turnhout Fans van Kentucky Fried Chicken kunnen hun vingers al beginnen aflikken. Zaterdag opent in Turnhout het tweede KFC-restaurant van Vlaanderen, het eerste in de Kempen. Donderdag werd er alvast proefgedraaid voor familie en vrienden van de veertig werknemers. “Zaterdag om 11 uur is dan D-day voor het grote publiek”, zegt woordvoerster Sally Herygers.

Mathé Heeren (CEO van Heeren Group) en Jan Peeters (general manager van Groep Peeters-Govers) hebben ruim een jaar geleden samen de Benelux Food Group opgericht. Met de Benelux Food Group sloten ze een licentie met Kentucky Fried Chicken (KFC) af voor de opening van 40 restaurants in Vlaanderen en Brussel. Een half jaar geleden opende in Wijnegem het eerste KFC-restaurant in Vlaanderen. Dat voor Turnhout gekozen werd als tweede locatie, is niet toevallig. “Voor de Benelux Food Group is dit een thuismatch, want ook het hoofdkantoor is in Turnhout. Dit is dus een heel speciaal moment”, vertelt Sally Herygers.

Twintig klanten

Het KFC-restaurant opent in Turnova, vlakbij de Grote Markt in Turnhout. Het restaurant is 250 vierkante meter groot. “Op termijn is er in het restaurant plaats voor 52 mensen tegelijk. Maar door de coronamaatregelen wordt de capaciteit voorlopig beperkt tot 20 klanten”, vervolgt Sally Herygers. “Gelukkig is er veel roulatie, waardoor het totale aantal klanten op één dag veel hoger ligt. Bovendien kunnen mensen ook gewoon komen afhalen, zonder het ter plaatse te consumeren.”

Twaalf koks

In het KFC-restaurant in Turnhout worden veertig mensen in totaal tewerkgesteld, waarvan twaalf de zogenaamde ‘crew’ uitmaken. Die bestaat uit twee koks en tien medewerkers die onder meer de keuken en de counters voor hun rekening nemen. “Alle gerechten worden in de keuken klaargemaakt door gekwalificeerde koks. Daar wordt zeer coronaveilig gewerkt: er hangen plexischermen, de crewleden moeten hun handen wassen als ze wisselen van station,... We zetten heel zwaar in op hygiëne.”

D-day

Donderdag werden alvast kippen gefrituurd in de keuken. Het restaurant draaide een dag proef voor familie en vrienden. “Normaal wilden we op 23 juni al openen voor het grote publiek, maar door de extra maatregelen die we genomen hebben vanwege corona, heeft het wat langer geduurd. Na de proefdag op donderdag worden op vrijdag de laatste puntjes op de i gezet. Zaterdag is het dan D-day voor het grote publiek.”

Verfrissing

Veel KFC-fans kijken al lange tijd uit naar de opening. Het zou dus wel eens druk kunnen worden zaterdag. “We hopen het. Zelf zijn we alvast ontzettend enthousiast en razend benieuwd hoe de mensen zullen reageren. We kijken enorm hard uit naar zaterdag”, zegt Sally Herygers. “Reserveren is niet nodig. Klanten kunnen gewoon langskomen. Aan de ingang zullen werknemers van KFC staan om te vragen of je komt afhalen of ter plaatse wil eten. We nemen extra maatregelen om ervoor te zorgen dat je niet te lang moet wachten. En als het opnieuw heel warm wordt, bieden we ook verfrissing aan voor de mensen die eventueel moeten wachten.”