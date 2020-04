Kempense ziekenhuizen starten normale consultaties weer op: “Voorrang voor de 30 procent meest dringende afspraken” Jef Van Nooten

30 april 2020

09u12 50 Turnhout De vier Kempense ziekenhuizen starten vanaf maandag 4 mei hun gewone werking terug op. Voorlopig gaat het wel slechts een gedeeltelijk heropstart met ongeveer 30 procent van de consultaties, ingrepen en onderzoeken. “Daarbij wordt voorrang gegeven aan de meest dringende afspraken”, klinkt het.

Half maart werden ook in de vier Kempense ziekenhuizen, AZ Herentals, Ziekenhuis Geel, Heilig Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout, alle niet-essentiële consultaties en ingrepen geannuleerd. Om alle aandacht te kunnen geven aan de toestroom van coronapatiënten. Vanaf maandag kan er opnieuw een beperkt aantal (semi-)dringende afspraken doorgaan.

Voorrang

“Om veilig te kunnen werken, kunnen we in een eerste fase slechts 30 procent van onze normale activiteit weer opstarten. We geven hierbij voorrang aan patiënten met uitgestelde (semi)dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen”, vertellen de woordvoerders van de ziekenhuizen. “Onze artsen hebben een overzicht van alle afspraken, onderzoeken en ingrepen die uitgesteld zijn. Wanneer uw uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep opnieuw kan ingepland worden, contacteren wij u.”

De ziekenhuizen vragen alle patiënten om geduld te hebben en niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis of de dienst. “We gaan alsnog veel niet-dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen moeten uitstellen, ook van de afspraken die al ingepland stonden vanaf 4 mei.”

Afstand

De consultaties, opnames en operaties die vanaf maandag terug kunnen doorgaan, zullen anders verlopen dan normaal. De ziekenhuizen hebben heel de werking herbekeken. “Enerzijds omdat we rekening moeten houden met 1,5 meter afstand tussen patiënten onderling (social distancing), anderzijds omdat er steeds nog heel wat medewerkers en artsen instaan voor de zorg van COVID-19 patiënten.”

Begrip

Ziekenhuisnetwerk Kempen vraagt begrip van de patiënten voor deze uitzonderlijke situatie. “Iedereen moet beseffen dat dit een hele uitdaging is voor de zorgsector: we zullen nog een tijdlang moeten werken met beperkte middelen, beschermingsmaterialen en medewerkers. Want veel zorgverleners zijn nog nodig op de Covid-afdelingen”, klinkt het. “Bovendien vraagt dergelijke heropstart een enorme voorbereiding op alle vlakken. Denk aan veilige triage aan het onthaal, infrastructurele ingrepen om afstanden te kunnen bewaren, herverdeling van zorgpersoneel over verschillende diensten, het verschuiven van afspraken, opnieuw opstarten van operatiezalen, enzovoort. We vragen om het nodige begrip en geduld bij onze patiënten, zeker de eerste week van de heropstart.”

Bezoekregeling

De bezoekregeling voor patiënten die in het ziekenhuis liggen blijft voorlopig onveranderd. “Patiënten die een afspraak hebben in het ziekenhuis komen alleen, mits enkele uitzonderingen waarin we wel een vertrouwenspersoon toelaten”, vervolgen de woordvoerders. “Aan de onthalen van de ziekenhuizen zal iedereen die binnenkomt voorbij een triagepunt moeten passeren waar je richtlijnen en een mondmasker krijgt. Elk ziekenhuis neemt de nodige maatregelen om de wachttijden en -rijen zo kort mogelijk te maken en met de nodige afstand tussen mensen. Net als in winkels en op openbare plaatsen zullen we in het ziekenhuis infrastructurele aanpassingen doen en visueel aanduiden waar je mag staan of zitten. Op die manier willen we overal garanderen dat iedereen minstens 1,5 meter afstand kan houden van andere patiënten en van medewerkers.”