Kempense tandartsen openen spoeddienst in Eindhoven: “We hebben er meteen ook al Belgen van hun tandpijn verlost” Jef Van Nooten

09 oktober 2020

16u09 0 Turnhout Twee inwoners van Turnhout hebben een tandartsenwachtpost geopend in Eindhoven. Aanvankelijk richtte de ‘tandenspoeddienst’ zich op Nederlanders, maar één maand na de opening vonden ook al heel wat Kempenaars hun weg naar Eindhoven. “In België kan je ’s avonds of in het weekend bijna nergens terecht met tandpijn”, verklaren de initiatiefnemers.

Didier Sebrechts en Noelle van der Veen wonen allebei in Turnhout, maar hebben beiden een tandartsenpraktijk in de regio Eindhoven. Daar hebben ze nu samen ook een tandartsenwachtpost opgericht. Een spoeddienst voor wie tandpijn krijgt op momenten dat je niet meer terecht kan bij je eigen tandarts. “In eerste instantie was Tandartsenpost Eindhoven bedoeld voor inwoners, studenten of toeristen van regio Eindhoven”, vertellen Didier Sebrechts en Noëlle van der Veen. “Maar we hebben nu al gemerkt dat ook meer en meer mensen uit de omgeving van Turnhout en andere grensgemeenten ons beginnen te vinden. We hebben zelfs al uit Lommel en Pelt telefoontjes ontvangen. Want probeer in België maar eens ’s avonds of in het weekend een tandarts te vinden als je tandpijn hebt of een stuk van uw tand. Het is bijna onbegonnen werk horen we van veel patiënten. De wachtdienst van Vlaamse tandartsen is telefonisch maar tot 18 uur bereikbaar. Het is handiger en sneller om ineens naar Eindhoven te rijden. Vanuit Turnhout ben je er op 25 minuten. Na een uur ben je van de pijn verlost. De factuur kun je nadien binnenbrengen bij je ziekenfonds.”

Iedereen kan bij de tandartsenpost aan de Aalsterweg in Eindhoven terecht. Je moet vooraf wel even bellen. Meer info op www.tandartsenposteindhoven.nl.