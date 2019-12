Kempense cultuurorganisaties moeten ruim 88.000 euro inleveren Jef Van Nooten

02 december 2019

21u22 0 Turnhout De Kempense cultuurorganisaties verliezen in totaal bijna 89.000 euro aan werkingssubsidies. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) opvroeg bij minister-president Jambon. Theater Stap uit Turnhout moet het bijvoorbeeld met 37.000 euro minder stellen.

Bijna tachtig cultuurorganisaties uit de provincie Antwerpen verliezen samen bijna 2 miljoen euro aan werkingssubsidies. Als we allen naar het arrondissement Turnhout kijken, gaat het om zeven organisaties die samen 88.700 euro moeten inboeten. “Het is een slag in het gezicht voor alle culturele organisaties die zich dag in dag uit inzetten om van de provincie Antwerpen een mooiere plek te maken.”, zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf. “Er is al veel inkt gevloeid over de besparingen in de cultuursector, maar daarbij was er weinig aandacht voor de impact op het lokale cultuur- en verenigingsleven. En die is niet gering. De besparingen treffen niet alleen prominente kunsthuizen in onze steden, maar ook lokale organisaties en verenigingen. Net voor hen wordt het bijzonder moeilijk om de impact van de besparingen op te vangen.

37.000 euro

Theater Stap ziet haar werkingssubsidie van 614.000 euro die jaar dalen tot 577.000 euro volgend jaar, ofwel een daling met 37.000 euro. Het Gevolg in Turnhout verliest 17.703 euro, van 367.388 euro naar 348.685 euro. Voort boeten ook Ar-Tur (4.223 euro), Kunst in Zicht (7.458 euro), Erfgoed Noorderkempen (7.105 euro), Kempens Karakter (7.105 euro) en k.ERF (7.105 euro) in. Opgeteld maakt dat een totale besparing van 88.700 euro op cultuur in de Kempen. “De totale besparing in de Kempen lijkt op het eerste gezicht mee te vallen als je het totaal voor de provincie bekijkt”, aldus nog Vlaams parlementslid Hannes Anaf. “Maar dat toont eigenlijk vooral maar weer aan dat de Kempen sowieso ondergefinancierd wordt op vlak van cultuur.”

Slag in gezicht

Sp.a diende vorige week in het parlement amendementen op de begroting in om de besparingen van tafel te vegen, maar de meerderheidspartijen hebben die weggestemd. “Het is een slag in het gezicht van de honderdduizenden Vlamingen die zich als vrijwilliger inzetten voor hun theater, kunstencentrum of één van de vele sociaal-culturele verenigingen”, besluit Hannes Anaf. De inwoners van de provincie Antwerpen verdienen een laagdrempelig en betaalbaar cultuuraanbod, maar daar ligt deze Vlaamse Regering duidelijk niet wakker van.”