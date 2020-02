Kempense brandweerkorpsen deden meer dan 650 interventies voor storm Ciara Jef Van Nooten

10 februari 2020

19u36 0 Turnhout De brandweerkorpsen in de Kempen hebben ook maandag nog de handen vol gehad om stormschade op te ruimen. In totaal ontvingen ze zo’n 650 oproepen.

De Kempense brandweerlui hebben zich de voorbije dagen van hun beste kant laten zien. Ondanks een massa aan oproepen over stormschade, waren maandagavond de meeste interventies afgewerkt. Brandweerzone Kempen kreeg in totaal 380 oproepen voor omgewaaide bomen, en weggewaaide dakpannen en golfplaten. Eén kelder moest worden leeggepompt, maar voor het overige was er geen wateroverlast in de zone.

Bij brandweerzone Taxandria stond de teller gisterenochtend op 266. Daar kwamen er in de loop van de dag nog bij, waardoor het totaal aantal oproepen in de Kempen voor de stormschade meer dan 650 bedroeg. Ook in zone Taxandria was er nauwelijks wateroverlast.