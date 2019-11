Kempens Hartcentrum bestaat 5 jaar: “Gemiddeld 3.000 patiënten per jaar” Jef Van Nooten

15 november 2019

12u25 0 Turnhout Het Kempens Hartcentrum in Turnhout viert dit weekend haar 5-jarig bestaan. Het hartcentrum is uitgegroeid tot één van de grotere in België met gemiddeld meer dan 3.000 patiënten per jaar. “Jaarlijks komen hier ook meer dan 150 Kempenaars terecht met een acuut hartinfarct.”

De tijd dat de Kempen een blinde vlek vormde op vlak van interventiecardiologie ligt al lang achter ons. Het Kempens Hartcentrum op Campus Sint-Elisabeth in Turnhout bestaat dit jaar al 5 jaar. “Vijf jaar na de opstart van het Kempens Hartcentrum in AZ Turnhout, is dit cathlab één van de grotere van België met meer dan 3.000 patiënten gemiddeld per jaar”, klinkt het bij AZ Turnhout. “In het Kempens Hartcentrum komen onder meer jaarlijks meer dan 150 patiënten uit de hele Kempen terecht met een acuut hartinfarct , waarbij de verstopte kransslagader onmiddellijk open wordt gemaakt door middel van ballondilatatie en stenting. Het is een ver doorgedreven en zeer geslaagde samenwerking tussen de ziekenhuizen van Mol, Herentals en Turnhout. Tien cardiologen, acht speciaal opgeleide verpleegkundigen, vier secretaresses en een coördinator maken van het cathlab een perfect draaiende machine.”

De Kempense cardiologen vieren het 5-jarig bestaat van het Hartcentrum dat dit weekend met een symposium voor specialisten en zorgverleners uit de ruime regio.