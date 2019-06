Kempenaars zijn sorteerkampioen: 50 kilo minder restafval per jaar dan gemiddelde Vlaming Uitgebreide pmd-zak komt pas in 2021 naar de Kempen Jef Van Nooten

03 juni 2019

12u11 13 Turnhout Nergens in België wordt zo goed gesorteerd als in de Kempen. De gemiddelde Kempenaar produceerde vorig jaar 93 kilogram restafval. Dat is ruim 50 kilogram minder dan de gemiddelde Vlaming. Op de uitgebreidere pmd-zak moeten Kempenaars wel wachten tot 2021.

Onder restafval wordt verstaan huisvuil, grof vuil en pmd-residu, afval dat verkeerdelijk in de pmd-zak wordt gestoken. In 2018 werd in de Kempen 93 kilogram restafval per inwoner geproduceerd: 74 kg huisvuil, 17 kg grof vuil en 1,70 kg PMD-residu. “Hiermee scoren we ruim 50 kilogram per inwoner beter dan de gemiddelde Vlaming”, zegt Katleen Mertens van de intercommunale IOK Afvalbeheer.

73% selectief ingezameld

Dat de Antwerpse Kempen zo goed scoort op vlak van restafval is volgens IOK Afvalbeheer een gevolg van de combinatie van afval voorkomen en een goede sortering. “In de Kempen wordt 73% van het afval selectief ingezameld. Al sinds de jaren 90 zetten de Kempense gemeenten in op een doorgedreven selectieve inzameling.

De Kempenaren waren bij de eersten in Vlaanderen die een aparte inzameling voor gft kenden, en naast de blauwe pmd-zak werd ook een lichtgroene zak geïntroduceerd voor alle plastic die niet in de blauwe zak thuishoorde” zegt Katleen Mertens. “Op de recyclageparken kon je 25 jaar geleden terecht met 5 afvalsoorten, nu met meer dan 35. Dit materialenbeheer, of de evolutie naar meer recuperatie van grondstoffen en materialen is een absolute noodzaak. De transitie naar een kringloopeconomie of circulaire economie is volop bezig.”

Om nog beter te kunnen recycleren komt er een uitbreiding van de pmd-zak. Kempenaars krijgen die vernieuwde pmd-zak wel pas vanaf 1 januari 2021, als laatste in Vlaanderen. “Via de blauwe pmd-zak wordt een groot deel van de huishoudelijke verpakkingen ingezameld. Toch zitten er jaarlijks in de huisvuilzak van de Vlaming nog ongeveer 15 kilogram plastics die niet gerecycleerd worden. Een groot deel ervan zijn verpakkingen die mits extra inspanningen toch een tweede leven kunnen krijgen”, besluit Katleen Mertens.

Laatste

“Daarom besliste de Vlaamse regering midden 2018 voor een uitbreiding van de pmd-zak. Dat betekent dat alle verpakkingen in die zak ingezameld mogen worden. Deze uitbreiding van de pmd-zak wordt in fases ingevoerd. De eerste Vlaamse steden en gemeenten starten vanaf dit voorjaar. In de planning voor deze uitbreiding van de pmd-zak komen de Kempense gemeenten als laatste aan bod. Dit komt door de gefaseerde opstart van nieuwe sorteerinstallaties. In afwachting daarvan blijven de sorteerregels voor pmd ongewijzigd en mogen enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons in de blauwe zak.”