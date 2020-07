Kempenaars beleefden moeilijke periode in Zuiden van Frankrijk als B&B-uitbater: “Bezoekers op ons zonnig terras echt gemist” Toon Verheijen

04 juli 2020

22u49 0 Turnhout Acht jaar geleden lieten Dirk Van Opstal en Leen Coeman de stille Kempen om in het Franse Soula hun droom te verwezenlijken. De openden er een B&B en een gîte in een dorpje met amper 160 inwoners. De voorbije maanden zag het koppel voor het eerst zwarte sneeuw. “Je hebt wel wat reserve, maar het mocht toch niet meer te lang duren. We zijn blij dat de eerste gasten weer opdragen.”

Soula ligt dicht bij de Spaanse grens en de grens met Andorra. Zo’n acht jaar geleden kochten Dirk Van Opstal en Leen Coeman er een eigendom om er een B&B van te maken. Het kreeg de naam In Focus du Sud, een beetje met een knipoog naar de fotografie die een passie is voor Dirk. “Het ging de laatste tijd best goed. We hadden heel wat opgebouwd. Je geraakt ook zo gewoon aan het constant gasten om je heen hebben. Mensen die een praatje slaan, komen genieten”, vertellen Dirk en Leen. “En plots was daar dir coronacrisis. Geen gasten meer, geen babbel meer. Je hebt altijd wel wat werk, maar uiteindelijk houdt dat ook een keer op. En vooral; je kan wel even teren op een buffer die je hebt opgebouwd, maar ook daar komt een einde aan.”

Gespaard

Sinds de grenzen een kleine twee weken geleden terug open zijn gegaan, komen gestaag de bezoekers weer opdagen en wordt er al eens een reservatie gedaan. “We hebben zeker reservaties, maar zeker nog niet de volle zomermaanden die we gewoon waren geworden. Het is ook allemaal anders: een kussen op de kamer, geen kleine beeldjes of bloempjes, overal dispensers. We weten wel dat het moet, maar het zorgt toch voor een andere beleving. In principe zijn we altijd wel ‘open’ geweest, want we konden dienen als noodopvang al is dat nooit gebeurd. Dat was ook perfect mogelijk omdat de vakantieverblijven perfect gescheiden zijn van ons woongedeelte. Wij hier in deze regio ook altijd min of meer gespaard gebleven. Op een totaal inwonersaantal in héél de regio van 152.000 waren er maar twee overlijdens.”

God in Frankrijk

Stilaan begint alles dus terug in zijn plooi te vallen al beseffen Dirk en Leen dat het dit jaar niet meteen leven is als ‘God in Frankrijk’. “Er zijn nog altijd mensen die denken: een B&B in Frankrijk, dat is toch alleen maar genieten. Klopt voor een groot deel, maar we zien hier ook zelfstandige. Met dezelfde kosten als sociale zekerheid, belastingen, uitbatingskosten en noem maar op. We hebben een heel voorjaar dat normaal gezien vol zou zitten, in duigen zien vallen. Maar we komen er wel. Sommige klanten hebben zelfs spontaan een voucher betaalt op voorhand om ons te steunen. Het idee kwam van hen zelf. We waren er dolgelukkig mee. We mikken nu zelf een beetje op het naseizoen. Hopelijk durven de mensen dan weer echt komen.”

http://www.infocus-du-sud.fr/