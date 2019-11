Kebabverkoper krijgt voorwaardelijke celstraf voor schietpartij op Grote Markt Jef Van Nooten

26 november 2019

14u49 10 Turnhout De uitbater van een kebabzaak in Turnhout is tot een (grotendeels voorwaardelijke) gevangenisstraf van 2 veroordeeld voor een schietpartij op de Grote Markt in Turnhout. Hij loste enkele schoten tijdens een vechtpartij op 7 december vorig jaar.

De 32-jarige S.K. uit Turnhout raakte op 7 december vorig jaar betrokken bij een vechtpartij op de Grote Markt in Turnhout. Even voordien was hem de toegang ontzegd tot café Contrast omdat hij daar eerder al problemen had veroorzaakt. De man keerde terug naar het café en begon ruzie te maken met iemand op het terras. Hij gaf een kopstoot en haalde een vuurwapen boven. Hij sloeg het slachtoffer met dat pistool en loste ook minstens drie schoten naar de grond.

De man heeft altijd beweerd dat die schoten per ongeluk zijn afgevuurd. Hij had het vuurwapen naar eigen zeggen gekocht als veiligheidsmaatregel omdat zijn kekbabzaak al een paar keer was overvallen. De gevangenisstraf van 2 jaar is grotendeels voorwaardelijk uitgesproken. Alleen de periode dat de man in voorhechtenis zat, is effectief. Als voorwaarde moet hij zich onder meer laten begeleiden voor zijn alcoholgebruik. De boete van 1.200 euro die ook wordt opgelegd, is wel volledig effectief.

Het vuurwapen en een mes dat de man op zak had, zijn verbeurd verklaard.